﻿ Пожар в жилом доме в столице Бангладеш: погибли 70 человек, Mixnews.lv

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Крупный пожар в столице Бангладеш Дакке унес жизни по меньшей мере 70 человек.

Пожар вспыхнул в среду вечером в старом квартале города, в четырехэтажном жилом доме, на первом этаже которого, как сообщается, был склад химикатов.

Как сообщает местная пресса, пожар быстро распространился на соседние дома.

Глава пожарной службы Али Ахмед сообщил агентству Франс пресс, что причиной возгорания мог стать баллон с газом, после чего огонь охватил помещение, в котором хранились химикаты.

По его словам, загорелись также четыре соседних здания.

"Огонь распространился так быстро, что люди не смогли спастись", - сказал он.

Пожар произошел в древней части города, отличающейся очень узкими улицами и частыми пробками.

Среди жертв, как сообщил представитель полиции, посетители ресторана и гости свадьбы.

В Бангладеш, отмечает Русская служба BBC существуют серьезные проблемы с пожарной безопасностью многих зданий.

В 2013 году более 1100 человек погибли и несколько тысяч пострадали в результате обрушения здания текстильной фабрики в Дакке.