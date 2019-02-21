﻿ Трамп назвал возможного соперника по президентским выборам сумасшедшим, Mixnews.lv

Трамп назвал возможного соперника по президентским выборам сумасшедшим (1)
Американский президент Дональд Трамп назвал «сумасшедшим» независимого сенатоа Берни Сандерса, который объявил о намерении участвовать в выборах президента США.
«Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего наилучшего», — написал Трамп в твиттере.
Crazy Bernie has just entered the race. I wish him well!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2019 г.
Накануне Сандерс заявил, что в предстоящей кампании будет выступать от Демократической партии США и построит программу на протесте против идей и инициатив Дональда Трампа. По словам сенатора, «нынешний обитатель Белого дома позорит страну». «Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов», — сказал Сандерс.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Если Дональд Трамп не будет избран на второй срок, то голосование определит 46-го главу государства.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Более вероятно можно утверждать лишь то, что даже одним своим участием в выборах Сандерс вполне способен изменить как Республиканскую, так и Демократическую партии.
Он вполне может сыграть роль Найджела Фараджа в Англии.
Будет ли деятельность Сандерса положительной или отрицательной для Американцев - только время покажет - хотя до сих пор значительной разницы между левыми и правыми в Америку можно различить только через микроскоп.