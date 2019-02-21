﻿ Трамп назвал возможного соперника по президентским выборам сумасшедшим, Mixnews.lv

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Трамп назвал возможного соперника по президентским выборам сумасшедшим (1)

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В мире | 21 февраля 2019 года, 10:22

Американский президент Дональд Трамп назвал «сумасшедшим» независимого сенатоа Берни Сандерса, который объявил о намерении участвовать в выборах президента США.

«Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего наилучшего», — написал Трамп в твиттере.

Накануне Сандерс заявил, что в предстоящей кампании будет выступать от Демократической партии США и построит программу на протесте против идей и инициатив Дональда Трампа. По словам сенатора, «нынешний обитатель Белого дома позорит страну». «Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов», — сказал Сандерс.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Если Дональд Трамп не будет избран на второй срок, то голосование определит 46-го главу государства.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 1
Рижанин14 минуты назад
Невозможно сейчас сказать будет ли Сандерс стольже популярен у молодёжи в 2020 настолько же как он был популярен в предыдущих выборах.
Более вероятно можно утверждать лишь то, что даже одним своим участием в выборах Сандерс вполне способен изменить как Республиканскую, так и Демократическую партии.

Он вполне может сыграть роль Найджела Фараджа в Англии.

Будет ли деятельность Сандерса положительной или отрицательной для Американцев - только время покажет - хотя до сих пор значительной разницы между левыми и правыми в Америку можно различить только через микроскоп.
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