﻿ Трамп назвал возможного соперника по президентским выборам сумасшедшим, Mixnews.lv

Американский президент Дональд Трамп назвал «сумасшедшим» независимого сенатоа Берни Сандерса, который объявил о намерении участвовать в выборах президента США.

«Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего наилучшего», — написал Трамп в твиттере.

Crazy Bernie has just entered the race. I wish him well!