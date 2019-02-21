﻿ Трамп назвал возможного соперника по президентским выборам сумасшедшим, Mixnews.lv

В мире |

Американский президент Дональд Трамп назвал «сумасшедшим» независимого сенатоа Берни Сандерса, который объявил о намерении участвовать в выборах президента США.

«Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего наилучшего», — написал Трамп в твиттере.

Crazy Bernie has just entered the race. I wish him well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2019 г.

Накануне Сандерс заявил, что в предстоящей кампании будет выступать от Демократической партии США и построит программу на протесте против идей и инициатив Дональда Трампа. По словам сенатора, «нынешний обитатель Белого дома позорит страну». «Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов», — сказал Сандерс.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Если Дональд Трамп не будет избран на второй срок, то голосование определит 46-го главу государства.

Источник: ПОЛИТ.РУ