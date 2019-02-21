﻿ Фото целующихся курьеров из конкурирующих фирм умилило интернет, Mixnews.lv

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19 февраля пользователь Twitter из российского Новосибирска @KAHN_KUN опубликовал фотографию с сотрудниками конкурирующих сервисов доставки еды возле пешеходного перехода. На снимке курьер из Delivery Club обнимает девушку из «Яндекс.Еды».

Фотография менее чем за сутки распространилась по СМИ и соцсетям. Внимание на нее в том числе обратило издание TJ. Как зовут людей на снимке и знают ли они о своей популярности, было неизвестно.

К вечеру 20 февраля о паре узнали и сами сервисы доставки. Представители Delivery Club сообщили «Ленте.ру», что начали разыскивать парня и девушку, чтобы подарить им поездку в Париж на выходные. Компания в том числе намерена оплатить влюбленным перелёт и проживание в отеле.

«Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы», - заявили представители Delivery Club.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» сообщили, что уже нашли девушку-курьера: ее зовут Юля. Она встречается с Димой из Delivery Club с декабря 2018 года. По словам девушки, они с парнем «мечтают о путешествиях».

«Яндекс.Еда» пообещала оплатить «культурные» расходы во время их романтической поездки в Париж. О дате поездки пока неизвестно.

«Наши коллеги оплатят ребятам уикенд в городе влюбленных, а мы решили взять на себя все расходы по культурной части — посещение Лувра, Эйфелевой башни и поездку в «Диснейленд». И, конечно, романтический ужин в ресторане из гида «Мишлен»», - рассказали в пресс-службе «Яндекс.Еды».