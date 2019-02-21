﻿ Число жертв пожара в столице Бангладеш возросло до 81, Mixnews.lv

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Число жертв пожара в столице Бангладеш возросло до 81

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В мире | 21 февраля 2019 года, 11:30

В столице Бангладеш Дакке в одном из зданий произошел крупный пожар. По последним данным число погибших достигло 81. Еще не менее полусотни человек получили ожоги различной степени тяжести. При этом, как сообщает The Bangladesh Observer, число погибших может возрасти, поскольку еще несколько человек продолжают числиться пропавшими без вести, а состояние ряда пострадавших оценивается как критическое.

Отмечается, что масштабный пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже дома находился склад химикатов. Огонь быстро перекинулся на четыре соседних здания, быстрому распространению огня способствовало то, что улицы старой части Дакки – крайне узкие. Предварительной причиной возгорания считается взрыв газового баллона.

Источник: IslamToday

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