﻿ Число жертв пожара в столице Бангладеш возросло до 81, Mixnews.lv

В столице Бангладеш Дакке в одном из зданий произошел крупный пожар. По последним данным число погибших достигло 81. Еще не менее полусотни человек получили ожоги различной степени тяжести. При этом, как сообщает The Bangladesh Observer, число погибших может возрасти, поскольку еще несколько человек продолжают числиться пропавшими без вести, а состояние ряда пострадавших оценивается как критическое.

#UPDATE Death toll from a building fire in Bangladesh capital Dhaka rises to 69, leaving others injured, fire service officials say https://t.co/q23MhiSSfB pic.twitter.com/mkuytcxTmA

Отмечается, что масштабный пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже дома находился склад химикатов. Огонь быстро перекинулся на четыре соседних здания, быстрому распространению огня способствовало то, что улицы старой части Дакки – крайне узкие. Предварительной причиной возгорания считается взрыв газового баллона.

At least 70 people have died after a fire tore through a residential building in a historic part of Dhaka, Bangladesh. https://t.co/SsfKwm1Gjy pic.twitter.com/MIA12uy56T