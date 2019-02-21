﻿ Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос, Mixnews.lv

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Американский астронавт Кристина Кук сообщила, что она и ее коллега Энн Макклейн назначены в 2019 году на проведение выхода в открытый космос. Это будет первым с истории выходом в открытый космос сразу двух женщин. При этом Кук добавила, что не знает, "насколько это официально освещено NASA".

Сейчас Энн Макклейн находится на МКС вместе с россиянином Олегом Кононенко и канадцем Давидом Сен-Жаком. А Кристина Кук отправится на МКС 14 марта на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и соотечественником Ником Хейгом.

Первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году была советский космонавт Светлана Савицкая.

Источник: MKRU

Фото: Pixabay.com