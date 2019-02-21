﻿ В Санкт-Петербурге хотят легализовать граффити, Mixnews.lv

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, направленный на легализацию рисунков на стенах домов, заборах и трансформаторных будках.

Автор инициативы Денис Четырбок (член российской партии "Единая Россия") пояснил, что в Санкт-Петербурге множество серых фасадов, трансформаторных будок, которые можно было бы украсить портретами артистов или символами исторических событий.

Для нанесения граффити предлагается разработать специальные правила. Ответственность за эти вопросы возложат на комитет по градостроительству и архитектуре.

Источник: Вести.ru

Фото: Pixabay.com