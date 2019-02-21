﻿ В Минобороны Эстонии заявили о "подготовке" страны к войне, Mixnews.lv

В Минобороны Эстонии заявили о "подготовке" страны к войне (3)
В мире | 21 февраля 2019 года, 15:05
Характер оборонных расходов Эстонии демонстрирует подготовку страны к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм.
"Самое важное, что я сейчас скажу: это с политической точки зрения немного некорректно, но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", — цитирует чиновника Postimees.
По его словам, это «не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны».
Как отметил Сальм, то, что государство закупает и делает в обучении, является «связанной с безопасностью подготовкой к войне».
По его мнению, важно «из каждого инвестированного в оборону цента выжать как можно больше для защиты».
Источник: RT
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