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Характер оборонных расходов Эстонии демонстрирует подготовку страны к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм.

"Самое важное, что я сейчас скажу: это с политической точки зрения немного некорректно, но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", — цитирует чиновника Postimees.

По его словам, это «не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны».

Как отметил Сальм, то, что государство закупает и делает в обучении, является «связанной с безопасностью подготовкой к войне».

По его мнению, важно «из каждого инвестированного в оборону цента выжать как можно больше для защиты».

Источник: RT