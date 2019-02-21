﻿ В Минобороны Эстонии заявили о "подготовке" страны к войне, Mixnews.lv

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В Минобороны Эстонии заявили о "подготовке" страны к войне (3)

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В мире | 21 февраля 2019 года, 15:05

Характер оборонных расходов Эстонии демонстрирует подготовку страны к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм.

"Самое важное, что я сейчас скажу: это с политической точки зрения немного некорректно, но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", — цитирует чиновника Postimees.

По его словам, это «не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны».

Как отметил Сальм, то, что государство закупает и делает в обучении, является «связанной с безопасностью подготовкой к войне».

По его мнению, важно «из каждого инвестированного в оборону цента выжать как можно больше для защиты».

Источник: RT

Комментарии 3
Евлампий 32 минуты назад
Ну как можно серьёзно рассуждать о боеспособности армии Эстонии??? Ну разве можно быль ТАКИМ неадекватным??? Эту "армию" прихлопнут - и никто даже и не заметит!!!
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Комент38 минут назад
Доиграитесь.....
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Вставай, страна огромная!40 минут назад
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