﻿ Disney, Nestle и McDonalds приостановили рекламу на YouTube из-за видео с детьми, Mixnews.lv

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Телекомпания Walt Disney, производители питания Nestle и Dr. August Oetker, компания Epic Games (разработчик игры Fortnite) и McDonalds приостановили рекламу на YouTube из-за детских видео, размещенных на сервисе, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

На проблему обратил внимание блогер Мэтт Уотсон. 17 февраля он опубликовал на Reddit "") пост, в котором рассказал о работе алгоритма YouTube, позволяющего в два клика найти на сервисе видео с несовершеннолетними, которые, например, занимаются гимнастикой или едят мороженое. Эти ролики безобидны лишь на первый взгляд: в комментариях под ними обнаружилась целая сеть педофилов, которые оставляют непристойные комментарии и отмечают временные метки тех моментов, когда ребенок находится в максимально незащищенной позе, а также обмениваются ссылками на детское порно. Кроме того, Уотсон обнаружил, что во время этих роликов демонстрируется реклама.

Блогер также рассказал, что если пользователь единожды откроет подобное видео, то алгоритм YouTube будет и дальше автоматически рекомендовать похожие ролики. Таким образом, компания способствует распространению детского порно, считает Уотсон.

В YouTube заявили, что занимаются решением проблемы. "Любой контент, включая комментарии, который подвергает опасности несовершеннолетних, запрещен YouTube. Мы незамедлительно приняли меры: удалили аккаунты и каналы, сообщили о незаконной деятельности властям и отключили комментарии, нарушающие правила", — сказал представитель компании.

Рекламный бюджет, потраченный на демонстрацию рекламы под видео с детьми, за 60 дней составил 8000 долларов, сообщили в YouTube. Компания намерена возместить деньги рекламодателям.

Изданию TechCrunch представитель компании заявил, что после обзора Уотсона компания пересмотрит правила.

Это уже не первый скандал вокруг YouTube: в 2017 году после аналогичного расследования The Times и BBC рекламные бюджеты сняли HP, Deutsche Bank, Mars, adidas и многие другие. В частности, BBC рассказывали о том, как под видом мультфильмов детям в рекомендациях выпадал контент взрослого содержания — например, ролики "Человек-паук сломал руку Эльзе" или "Голый Халк потерял штаны" и так далее.

Источник: Esquire.ru

Фото: Flickr/BRICK 101