﻿ Алек Болдуин ответил на угрозы Трампа, Mixnews.lv

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Актер Алек Болдуин, который предстает в роли президета США Дональда Трампа в сатирических передачах канала SNL, ответил на угрозы главы государства, передает The Guardian.

Ранее после очередного скетча Болдуина президент выступил в Twitter, задавшись вопросом, как такие телеканалы «избегают воздаяния» и намекнул, что это «несправедливо и подлежит расследованию».

«Я никогда не думал, что месть реальна до этого дня, когда он сказал о воздаянии и расследовании в SNL. Трамп подает людям сигналы, не обязательно о том, что делать, но как чувствовать, и это только начало. Сначала ты заставляешь людей злиться, беспокоиться и негодовать, а потом идут и действия», — поделился Болдуин в беседе с журналистом Скоттом Дворкиным.

Источник: Газета.ru