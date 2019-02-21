﻿ Алек Болдуин ответил на угрозы Трампа, Mixnews.lv

Алек Болдуин ответил на угрозы Трампа (1)
В мире | 21 февраля 2019 года, 16:01
Актер Алек Болдуин, который предстает в роли президета США Дональда Трампа в сатирических передачах канала SNL, ответил на угрозы главы государства, передает The Guardian.
Ранее после очередного скетча Болдуина президент выступил в Twitter, задавшись вопросом, как такие телеканалы «избегают воздаяния» и намекнул, что это «несправедливо и подлежит расследованию».
«Я никогда не думал, что месть реальна до этого дня, когда он сказал о воздаянии и расследовании в SNL. Трамп подает людям сигналы, не обязательно о том, что делать, но как чувствовать, и это только начало. Сначала ты заставляешь людей злиться, беспокоиться и негодовать, а потом идут и действия», — поделился Болдуин в беседе с журналистом Скоттом Дворкиным.
Источник: Газета.ru
Алек ,если ты свинтус и негодяй,то почему так переживаешь ?Вас ведь там целая "плеяда" смелых звездунов от холливуда .Но это ведь Ваша демократия ,которую вы несёте по планете ,кровью и мечом .Неужели так сложно укротить свою спесь и желчь ,ибо Трамыча выбрала вторая половина Америки ?Ты же плюёшь на каждого второго встречного ,а не в своего президента!Засунь свою гордыню себе в ж..пу и не кривляйся паяц, изображая сильного .пускай и странного мужика.Свой "имидж" ты разрушил уже точно...
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