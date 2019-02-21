﻿ Завод Ferrero во Франции закрыли из-за "дефекта качества", Mixnews.lv

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На кондитерской фабрике итальянской фирмы Ferrero, расположенной во французской Нормандии, был обнаружен некий "дефект качества", который привел к временной остановке работы на всем заводе.

Как сообщается, проблема связана с одним из полуфабрикатов, который используется при производстве таких продуктов, как Nutella и Kinder Bueno. Решение о приостановке работы фабрики было принято компанией в целях предосторожности.

Согласно заявлению пресс-службы французского филиала Ferrero, ни один продукт, из уже находящихся на рынке, не затронут сложившейся ситуацией. Временная остановка работы завода продлится до конца недели, что позволит провести ряд расследований и принять все необходимые меры, пишет РИА Новости.

Данное предприятие производит около 600 тысяч банок Nutella каждый день. Это почти 25% от ежедневного мирового объема производства.

Фото: Flickr/ronaldiiinho