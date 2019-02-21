﻿ Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр-2024, Mixnews.lv

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Оргкомитет летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, предложил внести в программу Игр соревнования по брейк-дансу. Об этом сообщает The Telegraph.

Также предложено добавить в программу скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последнее слово относительно возможных нововведений должен принять Международный олимпийский комитет (МОК).

В​ октябре 2018 года на Юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта. Танцоры брейк-данса выступали под эгидой Мировой федерации танцевальных видов спорта. Чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

В июле 2018 года МОК включил пять новых видов спорта в программу Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Среди них бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Однако данные виды спорта будут включены только в японскую Олимпиаду, и оргкомитеты последующих летних Игр будут иметь право формировать иную соревновательную программу.

Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ pic.twitter.com/FIayyV3pQP — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 9 октября 2018 г.

Источник: 360°

Фото: Pixabay.com