﻿ Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр-2024, Mixnews.lv

Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр-2024 (2)

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В мире | 21 февраля 2019 года, 16:57

Оргкомитет летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, предложил внести в программу Игр соревнования по брейк-дансу. Об этом сообщает The Telegraph.

Также предложено добавить в программу скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последнее слово относительно возможных нововведений должен принять Международный олимпийский комитет (МОК).

В​ октябре 2018 года на Юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта. Танцоры брейк-данса выступали под эгидой Мировой федерации танцевальных видов спорта. Чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

В июле 2018 года МОК включил пять новых видов спорта в программу Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Среди них бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Однако данные виды спорта будут включены только в японскую Олимпиаду, и оргкомитеты последующих летних Игр будут иметь право формировать иную соревновательную программу.

Источник: 360°

Фото: Pixabay.com

Комментарии 2
Евлампий 2 часа назад
Ну и зря!!! Балет на льду - вот самый настоящий Олимпийский вид спорта!!!
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Alex20 минут назад
Перебор всегда плохо .В еде,в алкоголе,в комп.игрушках ,в сигаретах,в сексе,в спорте...С тех пор когда в детстве узнал, что шахматы - спорт ,я эту сторону жизни задвинул в сторону .Мозги и бицепсы нельзя одними весами мерять ...
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