﻿ В Латвии нашли следы украинских коррупционеров, Mixnews.lv

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Проявления украинской коррупции были обнаружены в 65 странах мира, в том числе и в Латвии, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет KasJauns.

"Украинские коррупционеры оставили свои следы в 65 странах мира. Чаще всего детективам требовалась помощь правоохранительных органов Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - говорится в сообщении НАБУ.

Как указывает НАБУ, бюро отослало около 500 запросов о международной правовой помощи. Во втором полугодии 2018 было отправлено 118 писем, из которых только на 52 был получен ответ.

Целью данных запросов было выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые в результате навредили интересам Украины.

Как сообщает НАБУ, надобность в международной коммуникации вызывает то, что в большинстве коррупционных схем, затрагивающих деятельность государственных предприятий Украины и национальных проектов, участвуют зарегистрированный за границей компании. Обычно эти фирмы выполняют роль посредников.

Далее организаторы схем легализуют полученные средства и тратят их на свои нужды, в том числе и на финансирование политических проектов, указывает НАБУ.

Согласно проведенным подсчетам, результат ущерба коррупционной деятельности с участием иностранных контрагентов составляет около 7 миллиардов гривен (228 млн евро).

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