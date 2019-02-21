﻿ В Латвии нашли следы украинских коррупционеров, Mixnews.lv

В Латвии нашли следы украинских коррупционеров (5)
Проявления украинской коррупции были обнаружены в 65 странах мира, в том числе и в Латвии, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет KasJauns.
"Украинские коррупционеры оставили свои следы в 65 странах мира. Чаще всего детективам требовалась помощь правоохранительных органов Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - говорится в сообщении НАБУ.
Как указывает НАБУ, бюро отослало около 500 запросов о международной правовой помощи. Во втором полугодии 2018 было отправлено 118 писем, из которых только на 52 был получен ответ.
Целью данных запросов было выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые в результате навредили интересам Украины.
Как сообщает НАБУ, надобность в международной коммуникации вызывает то, что в большинстве коррупционных схем, затрагивающих деятельность государственных предприятий Украины и национальных проектов, участвуют зарегистрированный за границей компании. Обычно эти фирмы выполняют роль посредников.
Далее организаторы схем легализуют полученные средства и тратят их на свои нужды, в том числе и на финансирование политических проектов, указывает НАБУ.
Согласно проведенным подсчетам, результат ущерба коррупционной деятельности с участием иностранных контрагентов составляет около 7 миллиардов гривен (228 млн евро).
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