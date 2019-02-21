﻿ В Латвии нашли следы украинских коррупционеров, Mixnews.lv

В Латвии нашли следы украинских коррупционеров (5)

фото

В мире | 21 февраля 2019 года, 18:00

Проявления украинской коррупции были обнаружены в 65 странах мира, в том числе и в Латвии, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет KasJauns.

"Украинские коррупционеры оставили свои следы в 65 странах мира. Чаще всего детективам требовалась помощь правоохранительных органов Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - говорится в сообщении НАБУ.

Как указывает НАБУ, бюро отослало около 500 запросов о международной правовой помощи. Во втором полугодии 2018 было отправлено 118 писем, из которых только на 52 был получен ответ.

Целью данных запросов было выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые в результате навредили интересам Украины.

Как сообщает НАБУ, надобность в международной коммуникации вызывает то, что в большинстве коррупционных схем, затрагивающих деятельность государственных предприятий Украины и национальных проектов, участвуют зарегистрированный за границей компании. Обычно эти фирмы выполняют роль посредников.

Далее организаторы схем легализуют полученные средства и тратят их на свои нужды, в том числе и на финансирование политических проектов, указывает НАБУ.

Согласно проведенным подсчетам, результат ущерба коррупционной деятельности с участием иностранных контрагентов составляет около 7 миллиардов гривен (228 млн евро).

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Таксист42 минуты назад
Здесь уже много "понаехавших" хохлов, ездят на джипах и за стеклом укропский флаг. Вот такие бандерлоги уж точно не будут учить латвиешу валоду, ЦЯ об них зубы себе сломает.
2
Ответить
Патриот29 минут назад
Хохлы в Латвии майдан готовятся устроить, вот тогда братьям нацлатышам мало не покажется!
Ответить
Эти приспособленцы31 минуту назад
быстро здесь сделают для себя *землю обетованную* и вполне допускаю ,что общие *друзья* и одновременно - кураторы, *порекомендуют* правящим принять их в *свою европейскую * семью и ввести второй гос.язык.(хохляткий)
Ответить