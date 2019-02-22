﻿ Президент Венесуэлы объявил о закрытии границы с Бразилией, Mixnews.lv

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Власти Венесуэлы закроют сухопутную границу с Бразилией. Об этом сообщил в четверг венесуэльский лидер Николас Мадуро, не желающий покидать президентский пост под давлением оппозиции, передает ТАСС.

"Начиная с 20:00 21 февраля будет полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

По словам Мадуро, закрытие границы является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны.

"Граница будет закрыта до дальнейшего распоряжения", - добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Бразилии Отавиу Сантана ду Регу Баррус сообщил, что правительство республики создает специальную группу, которая займется доставкой предназначенной для Венесуэлы гуманитарной помощи к границе с этой страной. По просьбе венесуэльской оппозиции гуманитарную помощь республике также планируют передать и другие страны.

Мадуро назвал инициативу о передаче иностранной гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. "Мы с достоинством говорим им (американцам), что нам не нужны их объедки, крошки и ядовитая пища", - объявил венесуэльский президент, пообещав не допустить гуманитарных поставок.

Еще изощреннее высказалась исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес, которая сравнила иностранную гуманитарную помощь с биологическим оружием.

"За этим дешевым шоу стоит намерение устроить вторжение в Венесуэлу", - сказала она.

По словам Родригес, отправленная из США гуманитарная помощь "вызывает онкологические заболевания".

"Эта загрязненная и отравленная химикатами еда представляет собой биологическое оружие, чтобы отравить наше население", - подчеркнула политик.

Напротив, лидер оппозиции Хуан Гуайдо возлагает большие надежды на поставки гумпомощи, которая может, по его мнению, консолидировать граждан и поднять их на еще более активную борьбу с режимом Мадуро. По словам Гуайдо, "недостаточно быть большинством, недостаточно быть абсолютным большинством, нужно быть организованным большинством, которое может защитить свои права, которое может, например, дойти до границы, чтобы забрать гуманитарную помощь".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Источник: NEWSru.com