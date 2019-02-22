﻿ Израиль впервые запустил свой космический аппарат на Луну, Mixnews.lv

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Компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Каннаверал. Она вывела в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu и израильский лунный аппарат «Берешит». Трансляция запуска велась на сайте компании. «Берешит» — первый израильский лунный аппарат.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на морской платформе. Тем временем вторая ступень доставила в космос оба аппарата. Первым был развернут зонд «Берешит», начавший самостоятельный полет к Луне. После этого был запущен на орбиту индонезийский спутник.

Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Зонд «Берешит» был разработан частной израильской компанией Spaceil. Задача аппарата — участие в конкурсе на премию фонда инноваций X-Prize и компании Google. Старт конкурса Google Lunar X-Prize был объявлен в 2007 году. Его победителем станет команда, которая первой создаст и отправит на Луну луноход, где тот сможет совершить мягкую посадку на спутник, проехать не менее 500 м и передать на Землю изображения поверхности. В Google и X-Prize объяснили, что конкурс призван стимулировать развитие частного освоения космоса. Размер главного приза составлял $20 млн.

Компания Spaceil подтвердила, что лунный зонд «Берешит» функционирует и направляется к Луне. Как пишет Jerusalem Post, аппарат должен совершить посадку на Луну 11 апреля. Размер космического корабля, несущего к ней зонд, составляет 1,5х2 м, вес — 600 кг. Общая стоимость создания аппарата превысила размер премии и составляет $100 млн. Зонд строился на частные пожертвования, часть средств вложило Израильское космическое агентство.

Источник: РБК