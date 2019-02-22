﻿ Ученые нашли тираннозавра размером с собаку, Mixnews.lv

Ученые нашли тираннозавра размером с собаку
В мире | 22 февраля 2019 года, 09:08
На западе США ученые обнаружили останки самого маленького тираннозавра Северной Америки — величиной с собаку. Об этом сообщает Nature.
Миниатюрный динозавр весил 87 килограммов. Длина его тела составляла порядка 1,2 метра. По словам ученых, динозавр был сопоставим по своим размерам с крупной собакой либо оленем.
Новая находка говорит о том, что тираннозавры в течение сотни миллионов лет были достаточно скромного размера, только вымирание более крупных хищников позволило им занять свою нишу.
Источник: L!FE
Фото: Pixabay.com