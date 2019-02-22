﻿ Ученые нашли тираннозавра размером с собаку, Mixnews.lv

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На западе США ученые обнаружили останки самого маленького тираннозавра Северной Америки — величиной с собаку. Об этом сообщает Nature.

Миниатюрный динозавр весил 87 килограммов. Длина его тела составляла порядка 1,2 метра. По словам ученых, динозавр был сопоставим по своим размерам с крупной собакой либо оленем.

Новая находка говорит о том, что тираннозавры в течение сотни миллионов лет были достаточно скромного размера, только вымирание более крупных хищников позволило им занять свою нишу.

Источник: L!FE

Фото: Pixabay.com