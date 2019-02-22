﻿ В Китае самым скачиваемым стало приложение о Си Цзиньпине, Mixnews.lv

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Сервис под названием «Изучение великой державы» стал самым скачиваемым приложением в китайском App Store. Он посвящен председателю КНР Си Цзиньпину и его политическим взглядам. Подробности сообщила газета South China Morning Post.

Также программу активно скачивают и в интернет-магазинах приложений для Android. «Изучение великой державы» стало даже более популярным, чем соцсеть TikTok и мессенджер WeChat.

Сервис появился в январе 2019 года. Его запуском занимался отдел пропаганды Центрального комитета Компартии Китая. Программа позволяет смотреть новости о китайском лидере и программу «Время Си Цзиньпина», а также знакомиться с его цитатами и изучать политическую философию руководителя страны.

Через приложение можно делать звонки и отправлять сообщения. Последние могут быть как стандартными, так и пропадающими после прочтения. Чтобы сервис заработал, в нем необходимо зарегистрироваться: указать свое реальное имя и телефонный номер. При его использовании человек получает баллы за то, что читает и комментирует материалы, проходит тесты по политическим воззрениям Си Цзиньпина.

Газета утверждает, что партийных работников принуждают пользоваться приложением ежедневно и накапливать очки. Их в последующих версиях можно будет менять на подарки.

Источник: 360°

Фото: commons.wikimedia.org