﻿ Ассанжу выдали новый австралийский паспорт, Mixnews.lv

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Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу выдали новый австралийский паспорт, пишет The Sydney Morning Herald.

В министерстве иностранных дел Австралии подтвердили изданию, что документ был выдан журналисту еще в сентябре прошлого года.

«У мистера Ассанжа есть австралийский паспорт», — приводит издание слова помощника секретаря консульского и кризисного управления Эндрю Тодда.

Срок действия предыдущего документа основателя Wikileaks истек несколько лет назад. Новый паспорт, отмечает газета, позволяет журналисту вернуться в Австралию, где он родился.

Адвокат основателя Wikileaks Грег Барнс заявил, что теперь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и его правительство должны занять активную позицию в разрешении дела Ассанжа.

Журналист безвыездно находится в посольстве Эквадора в Великобритании с 2012 года. Он опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Соединенных Штатах Ассанжу может грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В декабре прошлого года в ООН призвали власти Соединенного Королевства позволить журналисту покидать здание посольства. Дело в том, что местная полиция настаивает на аресте Ассанжа, обвиняемого британской стороной в нарушении условий освобождения под залог. Ему грозит два года лишения свободы.

В январе 2019 года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, добровольная сдача властям Великобритании является наиболее предпочтительным вариантом основателя WikiLeaks.

Источник: Известия

Фото: flickr.com/photos/mainakiai