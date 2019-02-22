﻿ Пиво менее евро! Назван самый дешевый европейский город для туристов, Mixnews.lv

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Украинский город Киев возглавил рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия на уикенд по версии немецкого издания InStyle.

«В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро», – отмечается в публикации.

Второе и третье места в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные заняли польские города – Краков и Варшава соответственно. На четвертом месте расположился сербский Белград, на пятом – венгерский Будапешт.

Далее следуют Рига, немецкие Дрезден и Берлин, а также словацкая Братислава.

Самым дорогим в «дешевом» рейтинге стал немецкий Гамбург, занимающий десятую строчку. Стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com