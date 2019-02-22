﻿ Пиво менее евро! Назван самый дешевый европейский город для туристов, Mixnews.lv

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Пиво менее евро! Назван самый дешевый европейский город для туристов (3)

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В мире | 22 февраля 2019 года, 15:27

Украинский город Киев возглавил рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия на уикенд по версии немецкого издания InStyle.

«В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро», – отмечается в публикации.

Второе и третье места в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные заняли польские города – Краков и Варшава соответственно. На четвертом месте расположился сербский Белград, на пятом – венгерский Будапешт.

Далее следуют Рига, немецкие Дрезден и Берлин, а также словацкая Братислава.

Самым дорогим в «дешевом» рейтинге стал немецкий Гамбург, занимающий десятую строчку. Стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com

Комментарии 3
Алекс2 часа назад
Есть места в Старой Риге,где бокал пива стоит 6 евро!Согласен,что по множеству позиций Рига переплюнула давно страны ведущих мостов.)))
Клиентов и туристов особо нет,так разуем кто есть и имел честь посетить Ригу-ведь мы Европа.
Хохляндию вообще сравнивать со странами ЕС неккоректно,вообще то.Или мы что то не знаем?
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Рижанин2 часа назад
Если рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия на уикенд по версии немецкого издания InStyle определяет Ригу как город для недорогого путешествия, то можно сильно сомневаться в правдивости этого рейтинга.

В отличие от времён СССР сейчас люди путешествуют свободно и имеют все возможности сравнивать На ПРАКТИКЕ, а не на напечатанных рейтингах.

Можно с уверенностью утверждать, что цены в Риге на питание, одежду, услуги в ресторанах и т.д. сопоставимы, а чаще всего ПРЕВЫШАЮТ цены в таких городах как Берлин, Лондон, Нью-Йорк и многих других городов, находящихся в гораздо более богатых чем Латвия странах, где зарплаты у людей на порядок выше, чем у Латвийцев, а налоги гораздо ниже.
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Алекс1 час назад
Как то раз в Старой Риге остановили меня два туриста,как оказалось,из Голландии.
Мы ,говорят,уже два дня в Риге,все посмотрели и третий день не знаем как,, убить,,
А я лоханулся-отправил их плавать в бассейн на Кипсале,хотя мог посоветовать осмотреть наши основные городские достпримечательности-это отреставрированные школы,променады,спортивные площадки,а ,главное,велодорожки..
Еще б на несколько дней зависли гости и городу приработок.
Каюсь,не до думался.
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