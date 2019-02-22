﻿ Пиво менее евро! Назван самый дешевый европейский город для туристов, Mixnews.lv

Пиво менее евро! Назван самый дешевый европейский город для туристов (3)
Украинский город Киев возглавил рейтинг туристических городов Европы для бюджетного путешествия на уикенд по версии немецкого издания InStyle.
«В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро», – отмечается в публикации.
Второе и третье места в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные заняли польские города – Краков и Варшава соответственно. На четвертом месте расположился сербский Белград, на пятом – венгерский Будапешт.
Далее следуют Рига, немецкие Дрезден и Берлин, а также словацкая Братислава.
Самым дорогим в «дешевом» рейтинге стал немецкий Гамбург, занимающий десятую строчку. Стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.
Источник: Новый мир
Фото: Pixabay.com
Клиентов и туристов особо нет,так разуем кто есть и имел честь посетить Ригу-ведь мы Европа.
Хохляндию вообще сравнивать со странами ЕС неккоректно,вообще то.Или мы что то не знаем?
В отличие от времён СССР сейчас люди путешествуют свободно и имеют все возможности сравнивать На ПРАКТИКЕ, а не на напечатанных рейтингах.
Можно с уверенностью утверждать, что цены в Риге на питание, одежду, услуги в ресторанах и т.д. сопоставимы, а чаще всего ПРЕВЫШАЮТ цены в таких городах как Берлин, Лондон, Нью-Йорк и многих других городов, находящихся в гораздо более богатых чем Латвия странах, где зарплаты у людей на порядок выше, чем у Латвийцев, а налоги гораздо ниже.
Мы ,говорят,уже два дня в Риге,все посмотрели и третий день не знаем как,, убить,,
А я лоханулся-отправил их плавать в бассейн на Кипсале,хотя мог посоветовать осмотреть наши основные городские достпримечательности-это отреставрированные школы,променады,спортивные площадки,а ,главное,велодорожки..
Еще б на несколько дней зависли гости и городу приработок.
Каюсь,не до думался.