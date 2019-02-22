﻿ В США не оценили создание новых космических сил, Mixnews.lv

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Cоздание космических сил США по указу президента США Дональда Трампа на данный момент представляют собой "бюрократический бардак", считает бывший министр военно-морских сил США и экс-администратор НАСА Шон О'Киф. Об этом он написал в колонке для издания The Hill.

Решение создать новую ветвь вооруженных сил США повлечет за собой много разговоров о космосе, но не избавит от проблемы, как надеются в Вашингтоне.

Достижение компромисса после продолжительных дебатов в Вашингтоне в целях создания космических сил в качестве компонента министерства военно-воздушных сил схоже созданию корпуса морской пехоты в министерстве военно-морского флота, пишет автор.

Это решение добавит организационные накладные расходы и создаст бесчисленные "бюрократические кулачные бои" за то, кто будет входить в состав нового департамента военно-воздушных сил.

Структура космических сил не влияет на оперативную цепочку командования. Однако отдельно от них оборонное ведомство воссоздает объединенное космическое командование США, чтобы передать все оперативные космические активы оборонного ведомства под контроль еще одного генерала.