﻿ В Бресте найдены останки сотен жертв Холокоста, Mixnews.lv

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Останки около 600 человек найдены на месте строительства в центре Бреста. В период гитлеровской оккупации там находилось гетто.

Об этом сообщила старший инспектор отдела культуры горисполкома Алла Кондак на встрече с представителями еврейской общины города, о чем передает корреспондент Белта.

Захоронение времен Второй мировой войны обнаружено в январе на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова, где началось строительство жилого квартала. При рытье котлована экскаваторщик поднял на поверхность фрагменты останков.

Строительные работы были приостановлены, на объект прибыли бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны.

"Ежедневно на протяжении уже трех недель происходит подъем 40 останков. На данный момент их количество приближается к 600. Насколько известно, там располагаются две могилы. Первую сейчас заканчивают освобождать от останков, затем специалисты перейдут ко второй. В этом месте ожидается увеличение количества останков погибших, ориентировочно до 1 тыс. человек", — отметила Алла Кондак.

Она добавила, что в земле находят совсем немного личных вещей погибших, прежде всего, обувь и монеты.

Все останки будут подняты на поверхность и перезахоронены согласно традициям и религиозным канонам.

В Брестском гетто, по разным данным, находилось до 28 тыс. евреев. Около 17 тыс. человек были расстреляны в октябре 1942 года вблизи железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе. Судьба остальных узников неизвестна. По воспоминаниям очевидцев тех страшных событий, после уничтожения гетто в течение месяца фашисты здесь ежедневно производили расстрелы.

Фото: Flickr/Scott D. Haddow