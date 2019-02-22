﻿ Программа "Намедни" Леонида Парфенова будет выходить на YouTube, Mixnews.lv

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Журналист Леонид Парфенов выпустит новые серии передачи "Намедни" — проекта в жанре документалистики об исторических событиях в России и мире. Первый блок выйдет в марте 2019 года и будет посвящён периоду с 1946 по 1951 год. Об этом TJ рассказал Илья Овчаренко, продюсер YouTube-шоу "Парфенон" и Wylsacom Media.

По словам Овчаренко, первые серии выйдут на канале "Парфенон" уже 18 марта. Как и в старых выпусках, каждый эпизод будет охватывать один год из пяти заявленных.

"Те самые "Намедни с Леонидом Парфеновым" на новый лад, которые мы планировали еще с самого старта "Парфенона". Это первый блок, далее у нас ещё большие планы на документалистику. И новое телевидение!" - сказал он.

В Твиттере Овчаренко пояснил, что спонсированием новых серий "Намедни" занимаются "компании, которые помнят". Он отказался уточнить TJ, кто финансирует проект, но пояснил, что планов на передачу "очень много" и зависит от того, как ее примут.

В январе 2019 года Парфенов рассказывал в интервью, что планирует выпускать новые "Намедни".

"Я хочу в YouTube сделать с 46 по 60 годы. То есть нулевые серии, которые бы предшествовали тому, с чего когда-то начинался телепроект", — пояснил журналист.

"Намедни" — передача на НТВ и "России 1", выходящая с 1990 года в разных форматах, с Леонидом Парфеновым в качестве автора и ведущего. В 1990-91 и 1993-96 они были не политическими новостями, а в 1996 году ушли в сторону документалистики. После этого вышли циклы "Намедни. Наша эра. 1961-1991" и "Намедни. Наша эра. 1991-2000". В 2001-2002 году "Намедни" превратили в итоговую информационно-аналитическую передачу с новостями за неделю.

Фото: Twitter/@Lale4ka