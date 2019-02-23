﻿ Семья Майкла Джексона подала иск в 100 миллионов долларов против HBO, Mixnews.lv

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Семья Майкла Джексона подала иск в размере 100 миллионов долларов против телекомпании HBO из-за документального фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), который рассказывает об обвинениях музыканта в педофилии.

Поводом стало нарушение условий контракта HBO с представителями Джексона, который компания заключила в 1992 году на трансляцию его концерта в Бухаресте. Представители музыканта указали, что по этому соглашению компания обязалась не делать какие-либо заявления, порочащие его честь, сообщает Deadline.

В иске говорится, что "HBO нарушили контракт, продавая публике одностороннюю пропагандистскую историю, которая бесстыдно эксплуатирует невинного человека, который больше не может себя защитить". Заявители обвиняют телеканал в подтасовке фактов и однобокой подаче материала. Они также утверждают, что участие в проекте Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в 2013 году обвинили музыканта в сексуальном насилии, вызвано финансовыми мотивами.

HBO, в свою очередь, заявили, что не планируют отказываться от планов, несмотря на "отчаянные попытки недоброжелателей снять фильм с эфира". "Покидая Неверленд" выйдет в двух частях 3 и 4 марта.

Премьера фильма состоялась 25 января на фестивале "Сандэнс". После выхода картины семья Джексона заявила, что в 2005 году суд доказал невиновность Майкла, а выход документалки — это "публичное линчевание".

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