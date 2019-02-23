﻿ Назван наследник доходов от прав на музыку Децла, Mixnews.lv

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Все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшиеся от Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимами Децл и Le Truk, перейдут его сыну. Об этом РБК сообщил отец рэпера Александр Толмацкий.

В компании SO/Era Music, которая занимается вопросами управления правами музыканта, подтвердили РБК эту информацию.

"Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений", — сообщили в компании.

Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. После смерти музыканта вышло два клипа с его участием — на песню Inferno с альбома μετεμψύχωσις 2017 года и на трек Dope с пластинки MXXXIII (10:33), который вышел в 2014 году. По данным музыкальных сервисов, после смерти рэпера интерес к его музыке вырос в 150 раз.

На этой неделе журналист Роман Супер объявил, что снимет о Децле документальный фильм. На краудфандинговом сайте "Планета" уже собрана большая часть суммы. Сын музыканта, 13-летний Антоний Толмацкий, выступил против съемок, назвав журналиста "аферистом" и заявив, что его дедушка, Александр Толмацкий, "в этой ситуации вообще властью не обладает".

Источник: Esquire