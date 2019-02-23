﻿ В Нью-Йорке приравняли оскорбление чужой прически к дискриминации, Mixnews.lv

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Нью-йоркская комиссия по правам человека выпустила предписание о недопустимости оскорбления людей из-за прически или цвета их волос. Об этом пишет The New York Times.

Изменения касаются всех ньюйоркцев, но в первую очередь они касаются прав темнокожих и направлены на борьбу с расовой дискриминацией. В предписании подчеркивается, что жители Нью-Йорка имеют право носить самые разные стили причесок, в том числе "косички, косы, узлы банту, Temp Fade, афро", и в целом распоряжаться своей шевелюрой как угодно, будь то натуральные волосы или завитые. Исключением являются случаи, когда прическа явно нарушает правила санитарии и гигиены.

Нововведения основаны на том, что волосы и прическа могут быть тесно связаны с культурной самобытностью. После обнародования документа дискриминация из-за волос будет приравнена к расовой и будет наказываться соответственно. Кроме того, компании больше не смогут запрещать сотрудникам носить их традиционные прически или требовать красить волосы в другие цвета. Если случай дискриминации будет доказан, городская комиссия может взыскать штраф в размере до $250 тысяч.

Ранее в американском суде не рассматривали дела, связанные с прическами, несмотря на то, что жители страны нередко жалуются на дискриминацию из-за прически. Например, в Алабаме суд отклонил обращение темнокожей женщины, которую не взяли на работу в страховую компанию из-за того, что она носила дреды.

В США право носить афропрически является важным элементом борьбы афроамериканцев за свои права, в 1960-е годы ношение такой прически во многом воспринималось как политическое заявление. До сих пор многие общественные деятели и знаменитости обращаются к этой теме, когда хотят высказаться на тему истории темнокожих. Например, Соланж посвятила этой проблеме целую песню, которая называется Don't Touch My Hair.

Источник: Esquire

Фото: Flickr/foto_morgana