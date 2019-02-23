﻿ Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов на 30 лет, Mixnews.lv

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Основатель компании Space X и глава Tesla Илон Маск был вынужден взять пять кредитов в банке на общую сумму около 61 млн долларов, сообщает Bloomberg.

По данным компании, теперь Маск ежемесячно вынужден платить банку по 180 тысяч долларов. Он взял ипотеку на 30 лет.

Отмечается, что в 2018 году Маск взял только четыре новых кредита на покупку недвижимости в США общим размером около 50 млн долларов.

Представители Маска и банкп не стали комментировать эту информацию, добавили в Bloomberg.

Источник: Gazeta