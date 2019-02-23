﻿ Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем, Mixnews.lv

Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем
В мире | 23 февраля 2019 года, 15:20
По меньшей мене 69 человек погибли на северо-востоке Индии после того, как употребили некачественный ликер, передают в субботу СМИ.
Еще около 200 человек, в том числе женщины, доставлены в местные больницы.
По данным изданий, трагедия произошла в двух индийских штатах - Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Пострадавшие заявляют, что после употребления ликера испытывали тошноту, рвоту, сильную боль в груди и удушье.
Местная полиция задержала мужчину, который занимался продажей суррогатного алкоголя.
Источник: Interfax
Фото: Flickr/cygnoir