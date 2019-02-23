﻿ Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем, Mixnews.lv

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По меньшей мене 69 человек погибли на северо-востоке Индии после того, как употребили некачественный ликер, передают в субботу СМИ.

Еще около 200 человек, в том числе женщины, доставлены в местные больницы.

По данным изданий, трагедия произошла в двух индийских штатах - Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Пострадавшие заявляют, что после употребления ликера испытывали тошноту, рвоту, сильную боль в груди и удушье.

Местная полиция задержала мужчину, который занимался продажей суррогатного алкоголя.

Источник: Interfax

Фото: Flickr/cygnoir