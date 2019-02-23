﻿ Трамп стал победителем антипремии "Золотая малина", Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп и фильм "Холмс & Ватсон" стали победителями антипремии "Золотая малина" сразу в нескольких номинациях. Об этом сообщается на Youtube-канале премии.

Американского лидера удостоили антипремии за худшую актерскую игру в документальных картинах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9", где он предстал в роли самого себя. Кроме того, глава Белого дома победил в категории "худший актерский дуэт".

Супруга президента Меланья Трамп, также выдвинутая на антипремию за роль второго плана в картине "Фаренгейт 11/9", осталась без награды.

Источник: Polit

Фото: Flickr/Gage Skidmore