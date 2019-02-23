﻿ В шутках российского шоу Comedy Woman нашли оправдание фашизма, Mixnews.lv

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В скетчах телешоу Comedy Woman эксперты обнаружили оправдание фашизма. Об этом со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы сообщает "Пятый канал".

Согласно выводам экспертов, зрителям шоу навязываются "антисоциальные" смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом, по мнению специалистов, создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанное. К ним относятся, к примеру, аплодисменты в конце каждой шутки.

В своих выводах эксперты характеризовали шоу как психологическую диверсию, которая направлена на разрушение традиционных российских ценностей. Кроме того, они обнаружили в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии.

Напомним, это не первый случай, когда информационный продукт, транслируемый на российском канале ТНТ, оказывается в центре скандала. К примеру, в 2017 году власти Калмыкии потребовали извинений от руководства ТНТ за эпизод, показанный в сериале "Улица".

Источник: Gazeta

Фото: Скриншот