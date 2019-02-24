﻿ В Москве госпитализирован Георгий Данелия, Mixnews.lv

В Москве госпитализирован Георгий Данелия
В мире | 24 февраля 2019 года, 07:29
Кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в Москве, об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на жену режиссера Галину Юркову-Данелия.
По предварительной информации, причиной госпитализации Данелии стал пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. Отмечается, что 88-летний режиссер обратился к медикам из-за приступа одышки.
Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известными его работами являются фильмы "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".
Источник: РИА Новости