﻿ В Москве госпитализирован Георгий Данелия, Mixnews.lv

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Кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в Москве, об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на жену режиссера Галину Юркову-Данелия.

По предварительной информации, причиной госпитализации Данелии стал пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. Отмечается, что 88-летний режиссер обратился к медикам из-за приступа одышки.

Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известными его работами являются фильмы "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".