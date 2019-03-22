﻿ ВИДЕО: туристку в Индонезии смыло волной во время фотографирования, Mixnews.lv

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На Малых Зондских островах туристку во время фотосессии смыло волной, сообщает Sputnik.

Девушка позировала на мысе, называемом Слеза дьявола, на острове Нуса Лембонган, недалеко от Бали.

Туристка позировала, раскинув руки в стороны и стоя спиной к разбушевавшемуся океану. Вдруг позади нее поднялась огромная волна, которая накрыла и саму "модель", и фотографа, и приятеля девушки, записывающего видео, а также всех остальных, кто стоял рядом.

На опубликованных кадрах видно, что девушка осталась жива, но получила травмы. Во второй части ролика видно, как туристке помогают обработать ссадины.

Источник: Sputnik Литва