﻿ ВИДЕО: туристку в Индонезии смыло волной во время фотографирования, Mixnews.lv

ВИДЕО: туристку в Индонезии смыло волной во время фотографирования
В мире | 22 марта 2019 года, 20:39
На Малых Зондских островах туристку во время фотосессии смыло волной, сообщает Sputnik.
Девушка позировала на мысе, называемом Слеза дьявола, на острове Нуса Лембонган, недалеко от Бали.
Туристка позировала, раскинув руки в стороны и стоя спиной к разбушевавшемуся океану. Вдруг позади нее поднялась огромная волна, которая накрыла и саму "модель", и фотографа, и приятеля девушки, записывающего видео, а также всех остальных, кто стоял рядом.
На опубликованных кадрах видно, что девушка осталась жива, но получила травмы. Во второй части ролика видно, как туристке помогают обработать ссадины.
Источник: Sputnik Литва