﻿ Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года, Mixnews.lv

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Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года (25)

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина превысил 65%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого в середине марта.

"Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению положительно скорректировался до 65,3% — максимум за последние шесть месяцев. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю также выросли и составили 38% и 41% соответственно", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, Владимир Путин по-прежнему возглавляет первую тройку рейтинга доверия политикам — его показатель находится на уровне 33,4%. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (11,7%).

Всероссийский опрос проводили с 11 по 17 марта среди 1600 респондентов.

Источник: Life.ru

Фото: Kremlin.ru

Комментарии 25
Riga1 день назад
Мнение Хуторской свиньи никто не спрашивал...Иди чмо помойся,через монитор воняет хихихихихихи
5
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Факт1 день назад
На сегодняшний день этому Человеку нет равных по влиянию на мировые процессы и на благо планеты Земля в целом,среди мировых политиков,я имею ввиду настоящих политиков из самостоятельных и реально свободных стран,вши и прокладочные тампона Фашингтона из проебалтики вообще не рассматриваются.
5
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Саня1 день назад
"Всероссийский опрос проводили с 11 по 17 марта среди 1600 респондентов"
Так уж и всероссийский?
Кто ж в эту хуйню о хуйле поверит?
Опрос проводился в кремле среди делегатов съезда едросов?
26
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