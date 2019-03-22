﻿ Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года, Mixnews.lv

Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года (25)
"Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению положительно скорректировался до 65,3% — максимум за последние шесть месяцев. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю также выросли и составили 38% и 41% соответственно", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Кроме того, Владимир Путин по-прежнему возглавляет первую тройку рейтинга доверия политикам — его показатель находится на уровне 33,4%. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (11,7%).
Всероссийский опрос проводили с 11 по 17 марта среди 1600 респондентов.
Источник: Life.ru
Фото: Kremlin.ru
Так уж и всероссийский?
Кто ж в эту хуйню о хуйле поверит?
Опрос проводился в кремле среди делегатов съезда едросов?