﻿ Спецпрокурор США завершил расследование "российского дела", Mixnews.lv

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США. Об этом сообщает Associated Press.

#BREAKING Mueller has submitted report on Russia investigation: US media pic.twitter.com/kDL2Z3aog9 — AFP news agency (@AFP) March 22, 2019

Отчет Мюллера был передан министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру. Как отмечается, Барр должен подвести итоги по расследованию "вмешательства России" в ближайшие дни.

BREAKING: Justice Department: Special counsel Robert Mueller closes Russia investigation, delivers report to Attorney General Barr. https://t.co/zJ1ezMZhOY — The Associated Press (@AP) March 22, 2019

Robert Mueller finishes report on Russia-Trump probe https://t.co/BGyteS6LIl — The Independent (@Independent) March 22, 2019

В декабре 2018 года стало известно, что расследование якобы вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году, которое ведёт Мюллер, обошлось с апреля по сентябрь 2018 года в $4,6 млн.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.

Источник: Gazeta.ru