﻿ Спецпрокурор США завершил расследование "российского дела", Mixnews.lv

Спецпрокурор США завершил расследование "российского дела" (17)

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В мире | 22 марта 2019 года, 23:14

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США. Об этом сообщает Associated Press.

Отчет Мюллера был передан министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру. Как отмечается, Барр должен подвести итоги по расследованию "вмешательства России" в ближайшие дни.

В декабре 2018 года стало известно, что расследование якобы вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году, которое ведёт Мюллер, обошлось с апреля по сентябрь 2018 года в $4,6 млн.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.

Источник: Gazeta.ru

Комментарии 17
Sedna1 день назад
Шикарно. Пиндосы придумали какое-нибудь себе новое целое управление или что-то в этом роде, которое придумало себе нехилую работенку и тратило в год полтора миллиона. Естественно, платил за эту халяву для отдельных личностей американский народ. Ну а почему и нет? и люди при деле, и рыжий Трампец связан по рукам и ногам, и Россия все три года в дерьме замазана. Ложечки нашлшись, а осадочек-то остался. Пор примеру хозяина и многие государства - шавки рьяно подхрюкивали. Конечно же и Латвия в лице своих правителей в сторонке не курила. Хрюкала громко. Молодца!
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Нашим бы поучиться1 день назад
Так быстро и эффективно пилить бюджет.
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yes1 день назад
Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США и сделал харакири
1
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