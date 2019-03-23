﻿ Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан, Mixnews.lv

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Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан (19)

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В мире | 23 марта 2019 года, 11:02

Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан, передает РИА «Новости».

Как отмечается, новый глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании города.

Токаев до этого предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Источник: Gazeta.ru

Комментарии 19
Адельфина1 день назад
Как мог Назарбаев согласиться на такое?
Да-а-а... Вот что делает неограниченная власть и подхалимское окружение даже с самыми умными людьми.
6
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DonCarleone1 день назад
Сомневаюсь, что Киев переименуют в порошенколанд
5
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DonCarleone1 день назад
Точнее в поросёнкостан.
4
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