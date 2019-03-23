﻿ Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан, Mixnews.lv

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Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан, передает РИА «Новости».

Как отмечается, новый глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании города.

Токаев до этого предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Источник: Gazeta.ru