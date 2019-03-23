﻿ Голый мужчина пытался "прорваться" на рейс в аэропорту Домодедово, Mixnews.lv

Голый мужчина пытался "прорваться" на рейс в аэропорту Домодедово (13)
В субботу, 23 марта, в московском аэропорту Домодедово произошел странный инцидент. Раздетый донага мужчина выбежал к трапу самолета во время посадки на рейс Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
"Во время посадки на самолет этот мужчина разделся и побежал мимо сотрудников по галерее к телетрапу. Посадку приостановили, мужчину задержали и вызвали полицию. До самолета он не добежал", - сказала представитель "Уральских авиалиний", уточнив, что это был пассажир рейса в Симферополь.
Из-за инцидента вылет был задержан на 15 минут.
От полиции пока не поступали комментарии по данному правонарушению.
Напомним, на днях практически голый мужчина пришел на выставку в Третьяковскую галерею.
Источник: NEWSru.co.il
Что, своих мало?