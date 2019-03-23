﻿ Голый мужчина пытался "прорваться" на рейс в аэропорту Домодедово, Mixnews.lv

Голый мужчина пытался "прорваться" на рейс в аэропорту Домодедово (13)

фото

В мире | 23 марта 2019 года, 12:05

В субботу, 23 марта, в московском аэропорту Домодедово произошел странный инцидент. Раздетый донага мужчина выбежал к трапу самолета во время посадки на рейс Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

"Во время посадки на самолет этот мужчина разделся и побежал мимо сотрудников по галерее к телетрапу. Посадку приостановили, мужчину задержали и вызвали полицию. До самолета он не добежал", - сказала представитель "Уральских авиалиний", уточнив, что это был пассажир рейса в Симферополь.

Из-за инцидента вылет был задержан на 15 минут.

От полиции пока не поступали комментарии по данному правонарушению.

Напомним, на днях практически голый мужчина пришел на выставку в Третьяковскую галерею.

Источник: NEWSru.co.il

Комментарии 13
Адельфина1 день назад
Редакция, похоже, взяла повышенные соцобзательства - не пропустить ни одного придурка или пьяного инциндента в России.
Что, своих мало?
4
Ответить
Gerda1 день назад
про абосцаную Милду омериканскими солдатами расскажи, это надо было так надуть на латысскосвятое да и по трезвяне
5
Ответить
vsop1 день назад
Молодец, почти правильно написал своё имя. Да и можешь не скрываться, всем и так понятно, кто ты. Пятачок не забывай чистить.
2
Ответить