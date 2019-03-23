﻿ Родители Юлии Началовой дали интервью Малахову, Mixnews.lv

Родители Юлии Началовой дали интервью Малахову (5)

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В мире | 23 марта 2019 года, 13:08

Родители певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, дали интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщается на странице в инстаграме «России 1».

Как отмечается, запись передачи выйдет вечером в воскресенье, 23 марта.

На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

Источник: Gazeta.ru

Комментарии 5
Адельфина1 день назад
Размать, это у него называется "шоу".
С скрупулёзно подсчитанными доходами от рекламодателей, и доходов вообще - от чужого горя.
Хоть не придуривался бы, что огорчен. Типа плачет, а сам в камеру одним глазом поглядывает, - как там кадр, получается?
Как же достал этот цинизм!
Родителей понять можно, - им кажется сейчас, что они пришли к ней, что они через эту передачу к дочери они станут как-то ближе, да и вообще люди в шоке... понятно. Для них это вечер памяти.
Не понять остальных, которые придут вариться на этой трагедии - светиться, пиариться, слезы давить...тьфу!
5
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Саня1 день назад
Что-то давно папу фриске не видно.

Начинается новая сантабарбара, начало положено, делят квартиру и долги
2
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Саня1 день назад
каклы любят смотреть сантабарбару ,нищеброд, подтягивайся
3
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