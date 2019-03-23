﻿ Родители Юлии Началовой дали интервью Малахову, Mixnews.lv

Родители Юлии Началовой дали интервью Малахову (5)
В мире | 23 марта 2019 года, 13:08
Родители певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, дали интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщается на странице в инстаграме «России 1».
Как отмечается, запись передачи выйдет вечером в воскресенье, 23 марта.
На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.
Источник: Gazeta.ru
С скрупулёзно подсчитанными доходами от рекламодателей, и доходов вообще - от чужого горя.
Хоть не придуривался бы, что огорчен. Типа плачет, а сам в камеру одним глазом поглядывает, - как там кадр, получается?
Как же достал этот цинизм!
Родителей понять можно, - им кажется сейчас, что они пришли к ней, что они через эту передачу к дочери они станут как-то ближе, да и вообще люди в шоке... понятно. Для них это вечер памяти.
Не понять остальных, которые придут вариться на этой трагедии - светиться, пиариться, слезы давить...тьфу!
Начинается новая сантабарбара, начало положено, делят квартиру и долги