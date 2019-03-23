﻿ Жертвами циклона в Мозамбике стали 417 человек, Mixnews.lv

Жертвами циклона в Мозамбике стали 417 человек
Reuters со ссылкой на заявление министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейи.Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 417 человек. Об этом сообщает
По словам Коррейи, ситуация в стране улучшилась, но остается критической.
По данным агентства, циклон обрушился на юго-восточное побережье Африки и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави.
Ранее сообщалось, что жертвами циклона в Мозамбике стали 293 человека. В Зимбабве также погибли 104 человека, а в Малави — 84 человека.
Источник: Gazeta.ru