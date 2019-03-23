﻿ Украину предупредили об угрозе срыва президентских выборов, Mixnews.lv

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Украину предупредили об угрозе срыва президентских выборов (8)

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В мире | 23 марта 2019 года, 16:11

Послы стран «Большой семерки» направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на на копии документов.

Как отмечается, они призвали украинские власти принять меры против политических экстремистских групп, которые могут попытаться сорвать процедуру голосования и «узурпировать» роль национальной полиции.

Также они предложили рассмотреть возможность их запрета в будущем.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану девять кандидатов в президенты Украины.

Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, охранные мероприятия проводятся на основании заявлений кандидатов.

Он не уточнил, каким именно кандидатам предоставлена охрана.

Источник: Gazeta.ru

Комментарии 8
ВВС для Patriot1 день назад
Слушай, трольЭ где ты в сообщении видишь хоть одно слово "Krievijas" или "Россия". По-моему, у тебя в голове булькает какое-то дерьмо. Плохо "работаешь". Тужся, тужся.., может родишь что-то человеческое...Отрабатывай гонорар.
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Вывод1 день назад
Парашке выгоден срыв выборов, тогда он остаётся у власти, пока "угроза" не стихнет. Наверняка он сам и подстроит срыв выборов, т.к. шансов на победу у него нет.
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Нашли кому писать1 день назад
Аваков, сам из этих группировок.
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