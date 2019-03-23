﻿ Бомбардировщики США вынудили Россию дважды поднять Су-27, Mixnews.lv

Бомбардировщики США вынудили Россию дважды поднять Су-27 (38)

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В мире | 23 марта 2019 года, 14:19

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтики. Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в Национальном центре управления обороны России, передает ТАСС.

По данным центра, военные самолеты США находились на значительном удалении от российской государственной границы, их приближение допущено не было.

«Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства (...) и взяты на сопровождение», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 14 марта американские стратегические бомбардировщики выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

21 марта сообщалось, что два Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы. В Минобороны России отмечали, что на аэродром базирования российские самолеты вернулись после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета.

Источник: Lenta.ru

Комментарии 38
Alex1 день назад
1941 - 1945 - пока советские войска сражались с фашистской армией, американцы и англичане занимались тем, чем они обычно занимаются - террором. Они методично уничтожали мирное население Германии, чем показали, что они ничуть не лучше фашистов. Делалось это с воздуха путём ковровых бомбардировок городов, которые никакого отношения к войне и военному производству не имели: Дрездена, Гамбурга. В Дрездене погибло примерно 120.000 – 250.000 мирных жителей за одну ночь, большинство из них были беженцами. О ленд-лизе можно почитать здесь. Кратко: 1)помогать нам начали только в 1943 г., до этого помощь была символической; 2) размеры помощи были небольшими, цены огромными (до сих пор платим), одновременно за нами шпионили; 3) одновременно Америка тайком помогала фашистам, о чём сейчас говорить не принято (см. напр. здесь и здесь). Бизнес есть бизнес. Кстати, дедушка Буша-младшего Прескот Буш был напрямую замешан в этом. Вообще преступления США во время Второй Мировой не поддаются исчислению. Например, они поддерживали крайне жестоких хорватских фашистов усташей, которых затем активно использовали в антисоветской борьбе. Они как бы случайно нападали на наши войска, в надежде запугать нас своей огневой мощью. Они договорились с людьми Гитлера, чтоб максимальное число войск перебрасывалось на борьбу с советскими войсками, а сами американцы победно маршировали из города в город, не встречая практически никакого сопротивления. Это потом они уже наснимали героических фильмов, где приписали себе подвиги советских солдат. Одним из самых страшных преступлений, несомненно, является тайное спонсирование американскими фондами бесчеловечных экспериментов над людьми в фашистских концлагерях. За финансовую помощь Америка имела неограниченный доступ к результатам исследований. После окончания войны все немецкие и японские специалисты были вывезены в США, где продолжили свои исследования на заключённых, жителях домов для престарелых, военнопленных, эмигрантах, жителях Латинской Америки и т.д.
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KnowOur1 день назад
Верно, надо было сбить к херам, этот металолом.
И чтобы это говно рухнуло на Саложопого миньетчека. У га га.
9
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бу га га1 день назад
А они знают, что лабатый дворник с тейки их друг?
Опять пойдут посцут на милду, похохочут и дальше пойдут.
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