﻿ Сотни тысяч человек вышли на марш по поводу Brexit в Лондоне, Mixnews.lv

В Лондоне прошел марш с требованием предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу. Об этом сообщает ВВС.

Участники акции прошли в сторону британского парламента. По подсчетам журналистов, в акции приняли участие сотни тысяч человек.

Организаторами акции выступила активистская группа People's Vote.

На митинге выступили первый министр Шотландии Никола Стерджен, мэр Лондона Садик Хан, а также другие британские политики.

And we're off!



Here in London, thousands of people from across our city and country have come together with @peoplesvote_uk to send a clear message:



Enough is enough - it's time to give the British public the final say on Brexit. #PeoplesVote #PutItToThePeople pic.twitter.com/wJzXF4UB6N