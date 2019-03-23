﻿ 4 млн человек подписали петицию с требованием отменить Brexit, Mixnews.lv

4 млн человек подписали петицию с требованием отменить Brexit (4)

фото

В мире | 23 марта 2019 года, 19:52

Почти 4 млн человек подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом свидетельствуют данные сайта британского парламента.

Теперь парламент должен будет решить, выносить ли эту петицию на дебаты, поскольку она набрала более 100 тысяч голосов.

Ранее на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было единогласно одобрено решение об отсрочке Brexit.

Великобритания хотела выйти из Евросоюза 29 марта, но парламент уже дважды отказался одобрить проект соглашения, предложенный премьером Терезой Мэй. Тогда Мэй попросила о переносе сроков с 29 марта на 30 июня.

Как сообщалось, в Лондоне прошел марш с требованием предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу. Об этом сообщает ВВС.

Участники акции прошли в сторону британского парламента. По подсчетам журналистов, в акции приняли участие сотни тысяч человек.

Источник: Polit.ru

Комментарии 4
Alex1 день назад
Проигравшие опять бузят ,как и в Америке дерьмократы...А давайте референдум против референдума ? А давайте притянем за уши нужный результат ? Ну мурочка ,ещё разок !Вот молодец - всё МЫ остаёмся !Да здравствует великая дерьмократия !Что ,Крым ? Не ,неправильный результат ,неправильный референдум.Что , Каталония ?Неправильный опять результат.Правильный только у НАС -бритов! Отреферендим ссколько нужно ,нервишки пощекочем ,всем, ну и себе .Потом Гейропе величественно скажем - мы передумали ,никуда не денетесь...
Интересный бумеранг двуличия .А что Гейропе выгодно ,какой дерьмократичный вариант ?

3
Ответить
Ваймэй13 часа назад
Надо срочно вбросить очередных Скрипалей
Ответить
Patriot1 день назад
Diezvai brexit atcels, briti negribès klùt par pasaules apsmieklu. Sì loma pasreiz ir atvèlèta krievu pasaulei.
12
Ответить