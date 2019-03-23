﻿ 4 млн человек подписали петицию с требованием отменить Brexit, Mixnews.lv

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Почти 4 млн человек подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом свидетельствуют данные сайта британского парламента.

Теперь парламент должен будет решить, выносить ли эту петицию на дебаты, поскольку она набрала более 100 тысяч голосов.

Ранее на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было единогласно одобрено решение об отсрочке Brexit.

Великобритания хотела выйти из Евросоюза 29 марта, но парламент уже дважды отказался одобрить проект соглашения, предложенный премьером Терезой Мэй. Тогда Мэй попросила о переносе сроков с 29 марта на 30 июня.

Как сообщалось, в Лондоне прошел марш с требованием предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу. Об этом сообщает ВВС.

Участники акции прошли в сторону британского парламента. По подсчетам журналистов, в акции приняли участие сотни тысяч человек.

Источник: Polit.ru