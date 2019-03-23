﻿ Отец Юлии Началовой рассказал Малахову, кто виноват в ее смерти, Mixnews.lv

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Отец скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой Виктор в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» поделился ранее неизвестными подробностями жизни и смерти своей дочери. В разговоре с ведущим Андреем Малаховым композитор рассказал, кто виноват в случившейся трагедии.

По словам Началова, его дочь сама виновата в собственной смерти, потому что в свое время не уделила должного внимания здоровью и запустила процесс лечения ноги.

«Юлия немного запустила воспаление, а запускать такие вещи нельзя. Из-за этого пошел абсцесс, поражение органов», — пояснил композитор.

Отец вокалистки отметил, что первую волну заражения крови — сепсиса — певице удалось пережить. «Даже пошло улучшение — мы Богу молились, все церкви объехали. Но пошла вторая волна, и сердце не выдержало», — признался Началов.

Отец певицы добавил, что каждый день звонил дочери в больницу и интересовался ее состоянием, на что Юлия отвечала, что у нее все хорошо.

«Занялась самолечением и занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — добавил он.

Отец певицы также признался, что ему очень тяжело после смерти дочери, однако он старается держаться ради 12-летней внучки.

В разговоре о 12-летней дочери Юлии отец певицы рассказал, что после смерти матери девочка показала свой сильный характер и обошлось «без истерик». Виктор Началов также подчеркнул, что у нее совершенно нет недостатка внимания. По словам композитора, ее родной отец — экс-футболист Евгений Алдонин — наравне с бабушкой и дедушкой постоянно проводит с ней время.

В ходе интервью Малахов задал отцу вопрос про бывшего гражданского мужа исполнительницы — участника группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Отмечается, что из-за его постоянных обвинений в лишнем весе Началова решилась на похудение.

«Все беды у нас начались с него, — заявил отец певицы. — Дали ему в руки здоровую, нормальную девчонку, а он черти что с ней наделал».

Один из приглашенных гостей программы — певец Николай Басков, который одно время вел программу «Субботний вечер» вместе с Началовой, также поделился мнением относительно отношений Юлии и Ланского. По мнению народного артиста России, к такому трагическому исходу Началову привел именно первый «неудачный» брак.

«Он издевался над ее молодой психикой, и ему не нравилась ее фигура», — пояснил Басков. Певец отметил, что в молодости Юлия подсела на мочегонные средства и таблетки для похудания, что сильно ударило по ее здоровью.

Также Басков напомнил, что Началову всегда окружало огромное количество поклонников и ухажеров: «Мужчины пытались ее растерзать, так как она давала энергию». По его словам, она никогда не грустила — и этим очаровывала людей.

Кроме того, 42-летний певец с грустью констатировал, что при жизни Началова не получила той славы, которой на самом деле заслуживала. По его мнению, она обладала одним из самых «нереальных голосов» в стране.

«В 38 лет уйти — это безумно рано, жестоко. В этом человеке никогда не было зависти, она была настолько теплым и позитивным человеком, что меня эта новость просто ошарашила», — поделился Басков.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

Источник: Gazeta.ru