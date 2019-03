﻿ Второе судно за день терпит бедствие у берегов Норвегии, Mixnews.lv

В мире |

У берегов Норвегии еще одно судно посылает сигнал бедствия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сигнал поступил от севшего на мель сухогруза Captain Hagland, на борту которого находятся девять человек. Ему на помощь уже вылетели два вертолета.

Really! Jumping over board from "Hagland Captain". Tough guys. The vessel was drifting closer and closer to the shore and also losing timber (their cargo)

Commencement of serious and immediate rescue

Next to #VikingSky pic.twitter.com/5dw9qveOba