﻿ Новые кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети, Mixnews.lv

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В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky. Кадры разместила одна из пассажиров судна на своей странице в твиттере.

На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, перемещаются по каюте.

«Все еще ждем эвакуации», — говорится в твите.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находятся 1,3 тысячи пассажиров. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту с судна удалось эвакуировать более 150 человек.

Ранее уже в сети уже было опубликовано видео изнутри круизного лайнера Viking Sky.

На кадрах видно, что большинство пассажиров уже надели спасательные жилеты и дожидаются своей очереди для эвакуации. Паники на борту нет.

Экипаж корабля также помогает некоторым пассажирам надеть и надуть жилет.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров, в настоящее время их эвакуируют при помощи спасательных вертолетов.

В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован.