﻿ Новые кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети, Mixnews.lv

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Новые кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети (20)

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В мире | 24 марта 2019 года, 08:59

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky. Кадры разместила одна из пассажиров судна на своей странице в твиттере.

На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, перемещаются по каюте.

«Все еще ждем эвакуации», — говорится в твите.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находятся 1,3 тысячи пассажиров. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту с судна удалось эвакуировать более 150 человек.

Ранее уже в сети уже было опубликовано видео изнутри круизного лайнера Viking Sky.

На кадрах видно, что большинство пассажиров уже надели спасательные жилеты и дожидаются своей очереди для эвакуации. Паники на борту нет.

Экипаж корабля также помогает некоторым пассажирам надеть и надуть жилет.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров, в настоящее время их эвакуируют при помощи спасательных вертолетов.

В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован.

Комментарии 20
спасти всех14 часа назад
Maik у нас тут один бедный. При чем тут ваши растраченные на разгул кредиты, Майкл? Скорее всего, вы Миша, не успевший уехать в Англию, и мечтающий стать Майклом.
Люди попали на Титаник.
Какая разница что у них на карточке? Живые, биологические организмы.
Желаю всех спасти и всем вернуться домой.
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батя13 часа назад
В Норвегии,только 2 вертолет??? Это по 150 человек в день,на 10 дней эвакуировать будут??? Маневры "северное мияние" продлжаются,с тем же успехом!!! Жалко людей!
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Саня 12 часов назад
"В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован."
Глазами читаем, долбоёбы, а не жопой. Это не пассажирское судно, тупорылые долбоёбы.

Про выныривание с надетым жилетом, просто дура. Ёбнутая дура.
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