﻿ Новые кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети, Mixnews.lv

Новые кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети (20)
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky. Кадры разместила одна из пассажиров судна на своей странице в твиттере.
На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, перемещаются по каюте.
«Все еще ждем эвакуации», — говорится в твите.
23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находятся 1,3 тысячи пассажиров. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту с судна удалось эвакуировать более 150 человек.
Still waiting for evacuation. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/6EvcAjf5D2— Alexus Sheppard ️ (@alexus309) 23 марта 2019 г.
Ранее уже в сети уже было опубликовано видео изнутри круизного лайнера Viking Sky.
На кадрах видно, что большинство пассажиров уже надели спасательные жилеты и дожидаются своей очереди для эвакуации. Паники на борту нет.
Экипаж корабля также помогает некоторым пассажирам надеть и надуть жилет.
Pretty calm at the muster station #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/SKMmj8GQLA— Alexus Sheppard ️ (@alexus309) 23 марта 2019 г.
Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров, в настоящее время их эвакуируют при помощи спасательных вертолетов.
В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован.
Люди попали на Титаник.
Какая разница что у них на карточке? Живые, биологические организмы.
Желаю всех спасти и всем вернуться домой.
Глазами читаем, долбоёбы, а не жопой. Это не пассажирское судно, тупорылые долбоёбы.
Про выныривание с надетым жилетом, просто дура. Ёбнутая дура.