﻿ Viking Sky: спасатели запустили три из четырех двигателей норвежского лайнера, Mixnews.lv

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Viking Sky: спасатели запустили три из четырех двигателей норвежского лайнера (19)

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В мире | 24 марта 2019 года, 11:47

Спасатели запустили три из четырех двигателей норвежского круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход во время шторма, сообщает The Guardian.

Теперь судно может передвигаться самостоятельно.

Тем не менее, «со всей необходимой осторожностью» продолжается эвакуация пассажиров, сообщила пресс-секретарь компании Viking Cruises. На данный момент спасены более 330 пассажиров из 1,3 тысячи. Их забирают с борта лайнера с помощью вертолета, который вмещает только 15-20 человек за раз.

По информации телекомпании NRK, к утру воскресенья спасатели эвакуировали более 370 пассажиров из 1,3 тысячи, 17 человек направили в больницы, у троих серьезные травмы.

В субботу у норвежского корабля Viking Sky возникли проблемы с двигателем. Лайнер находился у западного побережья Норвегии. Как выяснилось, четыре члена экипажа — россияне.

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Спасатели рассказали, что операция по эвакуации достаточно сложная, при этом сопровождается большим риском. Пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, но вертолет может взять на борт не более 10-15 человек.

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На берегу все подготовлено для приема людей, в том числе для оказания помощи пострадавшим.

Источник: РИА Новости

Комментарии 19
Чоп 12 часов назад
Спасатели запустили а команда молилась уже ? Профессионалы кончились, летчики не умеют летать, моряки не умеют плавать.
7
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Сергей 11 часов назад
А при чем это , что есть россияне в экипаже? Вы дебилы. Помню шли из новой Зеландии в Сиэтл . И из-за одного мудака из нашей прекрасной Украины мы чуть не сгорели . А дело в чем , просто хочу вам сказать, нам запретила компания обращаться к спасателям . Потушили конечно , и в дрейфе за шесть дней , штурмана нам светили фонарями , а мотористы с механиками восстанавливали главный и дизеля . Запустились , но компания категорически запрещала обращаться за спасением . В итоге груз спасли и дошли до Сиэтла , но это не конец , в итоге все равно виноват был экипаж . Им было выгодней что бы мы погибли и они получили бы страховку.
1
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Сергей 11 часов назад
Ты уебог пасть заткни
2
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