﻿ Viking Sky: спасатели запустили три из четырех двигателей норвежского лайнера, Mixnews.lv

В мире |

Спасатели запустили три из четырех двигателей норвежского круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход во время шторма, сообщает The Guardian.

Теперь судно может передвигаться самостоятельно.

Тем не менее, «со всей необходимой осторожностью» продолжается эвакуация пассажиров, сообщила пресс-секретарь компании Viking Cruises. На данный момент спасены более 330 пассажиров из 1,3 тысячи. Их забирают с борта лайнера с помощью вертолета, который вмещает только 15-20 человек за раз.

По информации телекомпании NRK, к утру воскресенья спасатели эвакуировали более 370 пассажиров из 1,3 тысячи, 17 человек направили в больницы, у троих серьезные травмы.

В субботу у норвежского корабля Viking Sky возникли проблемы с двигателем. Лайнер находился у западного побережья Норвегии. Как выяснилось, четыре члена экипажа — россияне.

Спасатели рассказали, что операция по эвакуации достаточно сложная, при этом сопровождается большим риском. Пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, но вертолет может взять на борт не более 10-15 человек.

На берегу все подготовлено для приема людей, в том числе для оказания помощи пострадавшим.

Источник: РИА Новости