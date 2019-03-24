﻿ Из Франции выгнали посла за сексуальные домогательства, Mixnews.lv

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Французские власти лишили аккредитации посла островного государства Вануату в связи с поданной против него жалобой на сексуальные домогательства. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на AFP, свидетельствует декрет, опубликованный в официальном государственном вестнике Journal Officiel.

"Принято решение лишить полномочий чрезвычайного и полномочного посла Республики Вануату Робби Джедиса при Французской Республике", - говорится в опубликованном документе. В феврале этого года посла уже вызывали во французский МИД в связи с жалобой, поданной в отношении него 14 февраля в городе Нумеа (столица Новой Каледонии, заморской территории Франции).

Инцидент произошел 11 февраля этого года во время саммита, посвященного экономическим связям Новой Каледонии и Вануату, находящимся в одном регионе Тихого океана. Во встрече участвовали как бизнесмены, так и политики.

Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему свой адрес и телефон.

Робби Джедис занимал пост посла Вануату во Франции с ноября 2018 года. В 2014-2017 годах он был послом на Коморских Островах, работал дипломатическим советником при французском министерстве заморских территорий в 2012-2014 годах.

Источник: NEWSru.com