﻿ Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм на лодке, Mixnews.lv

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Российский путешественник Федор Конюхов на весельной лодке попал в мощный шторм, граничащий с ураганом. Его судно цело, а сам он держится на связи с родственниками, рассказала жена путешественника Ирина, передает ТАСС.

Сообщается, что ранее друг Конюхова Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», что лодка «АКРОС», на которой путешественник в декабре отправился в одиночное кругосветное путешествие, находится у берегов Южной Америки. Сейчас, по его словам, существует реальная опасность для жизни Конюхова.

«Мы каждый час переписываемся по системе BySky, он мне шлет сообщения. Он лежит сейчас пристегнутый там. Тяжелый шторм, на границе с ураганом», — пояснил Цыганов. По его словам, пока все идет нормально, но «волны огромные».

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии. Лодка, на которой он решил обогнуть Южное полушарие, была спроектирована дизайнером из Великобритании Филиппом Моррисоном.

Длина судна составляет девять метров, оно оборудовано водонепроницаемыми отсеками для еды и независимыми друг от друга источниками энергии — солнечным модулем, ветрогенераторами и установкой, которая превращает метанол в электричество. Также на борту есть два типа спутниковых телефонов и другое оборудование связи.

Источник: Lenta.ru

Фото: Википедия