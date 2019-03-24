﻿ В летевший в Сочи самолет ударила молния, Mixnews.lv

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В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта, посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что инцидент произошел на удалении 35 километров от аэропорта, когда воздушное судно заходило на посадку. Самолет осмотрели техники. В аэропорт базирования Внуково он отправился без пассажиров.

Людей, которые должны были лететь в Москву на этом самолете, отправили в пункт назначения другими рейсами.

В конце января сообщалось, что российский самолет, следовавший из Рима в Москву, попал в грозу. Во время полета экипаж лайнера Airbus A320 сообщил диспетчерам, что в воздушное судно ударила молния, но бортовые приборы это не повредило. Самолет успешно приземлился в Шереметьево, пассажиры не пострадали.

Источник: Lenta.ru

Фото: Pixabay