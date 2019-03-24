﻿ На финского главу МИД напал националист, Mixnews.lv

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В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел на традиционной ярмарке, где министр проводил встречу с избирателями. Неизвестный подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, повалившие его на землю. Фотографию с задержанным опубликовало в Twitter агентство STT.

Ulkoministeri Timo Soinia yritettiin lyödä yleisötilaisuudessa Vantaalla. Hyökkääjä otettiin kiinni. Tällä oli yllään Soldiers of Odin -tunnukset. pic.twitter.com/OF7GqlEqY6 — STT uutiset (@STTuutiset) 24 марта 2019 г.

Источник: РБК