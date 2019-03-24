﻿ На финского главу МИД напал националист, Mixnews.lv

На финского главу МИД напал националист (2)
В мире | 24 марта 2019 года, 15:57
В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Инцидент произошел на традиционной ярмарке, где министр проводил встречу с избирателями. Неизвестный подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, повалившие его на землю. Фотографию с задержанным опубликовало в Twitter агентство STT.
Ulkoministeri Timo Soinia yritettiin lyödä yleisötilaisuudessa Vantaalla. Hyökkääjä otettiin kiinni. Tällä oli yllään Soldiers of Odin -tunnukset. pic.twitter.com/OF7GqlEqY6— STT uutiset (@STTuutiset) 24 марта 2019 г.
Источник: РБК
Херня.На меня вот в депилсе напала банда трансвеститов.В общем протеина я наелся на пару месяцев вперед
36
Ответить
Хорошее начало. С мид - только так.
4
Ответить