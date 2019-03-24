﻿ На финского главу МИД напал националист, Mixnews.lv

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На финского главу МИД напал националист (2)

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В мире | 24 марта 2019 года, 15:57

В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел на традиционной ярмарке, где министр проводил встречу с избирателями. Неизвестный подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, повалившие его на землю. Фотографию с задержанным опубликовало в Twitter агентство STT.

Источник: РБК

Комментарии 2
Саня 7 часов назад
Херня.На меня вот в депилсе напала банда трансвеститов.В общем протеина я наелся на пару месяцев вперед
3
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Рунегр 7 часов назад
Хорошее начало. С мид - только так.
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