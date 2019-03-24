﻿ Спасены! Потерпевший бедствие лайнер Viking Sky прибыл в порт, Mixnews.lv

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Спасены! Потерпевший бедствие лайнер Viking Sky прибыл в порт (3)

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В мире | 24 марта 2019 года, 17:56

Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.

Отмечается, что паром был доставлен в порт при помощи буксировочного судна и двух других судов. Эвакуация людей с лайнера на время буксировки была приостановлена, все, кто до сих пор находится на судне, сойдут на берег в порту и будут доставлены в отель.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров. Среди членов экипажа есть четверо россиян.

Ранее в сети появились кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky.

Источник: Газета.ру

Комментарии 3
Читающий внимательно4 часа назад
-23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей.-
Ранее писали - вышли из строя ВСЕ двигатели. Потом - вроде один работал. Не новости, а чёрт знает что...
Но главное - всё закончилось благополучно.
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Адельфина4 часа назад
...для пассажиров.
И для их адвокатов.
Сейчас начнут иски строчить.
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Whale2 часа назад
Вчера вечером на судне действительно отказали всё 4 двигателя. Их начало сильно раскачивать и потянуло на камни. Оставалось до мелководья метров 500 и если бы не удалось запустить один из двигателей то последствия могли быть намного страшнее чем на Costa Concordia т.к. дул ветер до 30м/с и волна была 6 метров и выше. Отошли подальше в море и продолжали эвакуировать до утра, пока погода не наладилась.
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