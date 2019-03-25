﻿ Огромный караван мигрантов движется к границам США, Mixnews.lv

Огромный караван мигрантов движется к границам США (11)
В мире | 25 марта 2019 года, 07:08
К границе США приближается новый караван мигрантов, сообщает El Universal.
Уточняется, что около 1,5 тысяч человек движутся со стороны Мексики и Гватемалы.
По некоторым данным, среди мигрантов есть также граждане Кубы.
Ранее Дональд Трамп заявил, что из-за отсутствия стены на границе США и Мексики пограничникам сложно отлавливать нелегальных мигрантов.
Трамп подчеркнул, что Мексика «ничего» не делает, чтобы остановить еще один караван мигрантов, который приближается к границам Соединенных Штатов.
Источник: Газета.Ru
Ладно,уж о Европе молчу.Но на хаосе евреи-демократы делают деньги,поэтому где они-там хаос и разруха.Почитайте ,кто такие неоконсерваторы.Даже Лемберг мягко назвал их революционерами,говоря о филиале неоконового движения -партия НКП в Латвии.А по большому счету это движение потомков троцкистов с паталогической жадностью к деньгам.
Вот и вся тема с беженцами.