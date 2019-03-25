﻿ Огромный караван мигрантов движется к границам США, Mixnews.lv

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К границе США приближается новый караван мигрантов, сообщает El Universal.

Уточняется, что около 1,5 тысяч человек движутся со стороны Мексики и Гватемалы.

По некоторым данным, среди мигрантов есть также граждане Кубы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что из-за отсутствия стены на границе США и Мексики пограничникам сложно отлавливать нелегальных мигрантов.

Трамп подчеркнул, что Мексика «ничего» не делает, чтобы остановить еще один караван мигрантов, который приближается к границам Соединенных Штатов.

Источник: Газета.Ru