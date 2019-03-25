﻿ Огромный караван мигрантов движется к границам США, Mixnews.lv

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Огромный караван мигрантов движется к границам США (11)

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В мире | 25 марта 2019 года, 07:08

К границе США приближается новый караван мигрантов, сообщает El Universal.

Уточняется, что около 1,5 тысяч человек движутся со стороны Мексики и Гватемалы.

По некоторым данным, среди мигрантов есть также граждане Кубы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что из-за отсутствия стены на границе США и Мексики пограничникам сложно отлавливать нелегальных мигрантов.

Трамп подчеркнул, что Мексика «ничего» не делает, чтобы остановить еще один караван мигрантов, который приближается к границам Соединенных Штатов.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 11
Наконец-то 5 часов назад
может и разнесут эту империю зла,разорвать изнутри на части.
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Алекс2 часа назад
Это ж надо так не любить собственную страну,чтобы засылать нелегальных мигрантов себе в дом.
Ладно,уж о Европе молчу.Но на хаосе евреи-демократы делают деньги,поэтому где они-там хаос и разруха.Почитайте ,кто такие неоконсерваторы.Даже Лемберг мягко назвал их революционерами,говоря о филиале неоконового движения -партия НКП в Латвии.А по большому счету это движение потомков троцкистов с паталогической жадностью к деньгам.
Вот и вся тема с беженцами.
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Рома2 часа назад
"Достойная жизнь в США" - это уже давно миф, не имеющий с реальностью ничего общего. Просто эти толпы ещё не столкнулись с американскими реалиями, ну а надежда, как говорится - умирает последней.
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